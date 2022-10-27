النصر سيُنهي أزمة جوليانو

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لحل أزمة لاعبه السابق، البرازيلي جوليانو، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حل أزمة جوليانو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالأمس، عن منع النصر من تسجيل لاعبين جدد بداية من الميركاتو الشتوي، لعدم تسوية قضية جوليانو، حيث حصل على حكم باستحقاقه 4.5 مليون يورو، تمثل قيمة راتب العام الأخير من عقده.

وعلق الصحافي خالد الرشيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “النصر سيسدد مستحقات جوليانو قبل الفترة الشتوية وسيرفع المنع وذلك لتوجه الإدارة والمدرب جارسيا لإبرام تعاقدات محلية وأجنبية لتدعيم صفوف الفريق العاصمي”.

وكان اللاعب البرازيلي قد انضم إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من صفوف فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات، وظهر بمستوى مميز معه، قبل أن يفسخ عقده ويرحل في صيف 2020.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بعد مرور 8 جولات.