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لتحدثه إعلاميًا في قضية منظورة

النصر يتقدم بشكوى ضد محامي نادي الاتحاد

2022-10-28 الساعة 12:39
النصر يتقدم بشكوى ضد محامي نادي الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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تقدمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بشكوى ضد المستشار القانوني فهد بارباع محامي نادي الاتحاد بسبب حديثه عن قضية أصفر الرياض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله إعلاميًا وهي لا تزال قضية منظورة.

وكشف الناقد الرياضي علي المرشود الناقد في قناة SSC عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” رفعت إدارة أصفر الرياض شكوى رسمية لمركز التحكيم السعودي على محامي العميد، فهد بارباع لتحدثه إعلاميًا في قضية منظورة”.

كواليس القضية

فهد بارباع قال عبر مساحة قناة 24 الرياضية: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمتلك من النصر إلا قضية واحدة ضد اللاعب المغربي والاتحاد، وهذا حدث بعدما أقام حمدالله الدعوى أولًا في الفيفا ضد النادي العاصمي في يناير الماضي، وبعدها جاء رد النصر بالتحرك ضد اللاعب والنادي الاتحادي”.

عبدالرزاق حمدالله

وتابع: ” الفيفا قرر ضم دعوى حمدالله وأصفر الرياض في قضية واحدة”.

وكان اللاعب المغربي قرر تقديم شكوى ضد أصفر الرياض، بسبب عدم اقتناعه بالأسباب المشروعة التي أدت لفسخ عقده مع أصفر الرياض في نوفمبر الماضي.

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