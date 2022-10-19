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النصر يحسم أول صفقة شتوية

2022-10-19 الساعة 8:18
النصر يحسم أول صفقة شتوية
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر نجح في حسم أول صفقة له في شتاء 2023.

صفقة النصر 

ويُقدم أصفر الرياض أداءً مميزًا في الموسم الحالي، حيث يتواجد في وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة. وحول هذا الأمر أعطى الكولومبي فيلمار باريوس لاعب نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي تلميحًا إلى إمكانية انضمامه لـ أصفر الرياض، بعد أن قام صاحب الـ29 سنة بوضع علامة “إعجاب” على عدد من تغريدات الحساب الرسمي للنادي العاصمي في “تويتر”.
فيلمار باريوس
فيلمار باريوس مع ديبالا
وكان أصفر الرياض بحث عن ضم لاعب خط وسط رقم 6 يُجيد الدور الدفاعي بعد رحيل البرازيلي أنسيلمو، وربما يكون باريوس هو الصفقة الأمثل لتعويض هذا النقص.   وسبق لـ باريوس اللعب في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني ونادي توليما الكولومبي قبل انضمامه لنادي زينيت. ولعب النجم الكولومبي 133 مباراة مع نادي زينيت تمكن خلالها من إحراز هدفين وصناعة 4 أهداف.
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