النصر يحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فوز النصر بجائزة اللجنة لمنافسة موسم 2021/ 2022.
فوز النصر
وفازت مبادرة النصر “فرحتكم فرحتنا” الخاصة بترميم منازل الأسر المتعففة للاعبين القدامى، بالمركز الأول وجائزة لجنة المسؤولية الاجتماعية في اتحاد الكرة، والتي وصلت إلى 500 ألف ريال.
وجاءت مبادرة متصالحين لنادي الفتح، لمصابي السكر من فئة الأطفال على المركز الثاني، ثم مبادرة مركز الاتفاق للتأهيل الطبي، والتي تهدف إلى تأهيل إصابات الملاعب والحوادث لأفراد المجتمع.
وتواجد نادي القادسية في المركز الرابع، بمبادرة نتحرك، لدمج اللاعبين ذوي الإعاقة بلاعبي الألعاب المختلفة، وحلت مبادرة أكاديمية نادي الهلال المجتمعية في المركز الخامس.
الجمهور المثالي
وكانت لجنة المسؤولية الاجتماعية قد أعلنت عن فوز الهلال بجائزة الجمهور المثالي لمنافسات موسم 2021/ 2022، فيما حل الاتحاد في المركز الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويُقام الآن حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية في الرياض بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي، حيث تم اعتماد آليتها ومعاييرها في 2021.