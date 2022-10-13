النصر يحقق ثاني أفضل انطلاقة بـ16 فريقًا

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز، في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
انطلاقة مميزة
وحقق العالمي بعد نهاية منافسات الجولة السابعة؛ ثاني أفضل انطلاقة له ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ زيادة عدة الفرق إلى 16 بداية من موسم 2018/ 2019.
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر16 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة والخسارة في أخرى، في ثاني أعلى حصيلة نقطية له بعد موسم 2018/ 2019 الذي حصد فيه 19 نقطة.
وحصد العالمي 14 نقطة بعد مرور 7 جولات في دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، وجمع 4 نقاط فقط في الموسم التالي، وحقق 12 مرحلة عند المرحلة ذاتها موسم 2021/ 2022.
النصر يستعد للفيحاء
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل المواجهة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز قبل الأخضر برصيد نقطتين فقط.