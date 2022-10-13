Icon

السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

النصر يحقق ثاني أفضل انطلاقة بـ16 فريقًا

2022-10-13 الساعة 3:21
النصر يحقق ثاني أفضل انطلاقة بـ16 فريقًا
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز، في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

انطلاقة مميزة

وحقق العالمي بعد نهاية منافسات الجولة السابعة؛ ثاني أفضل انطلاقة له ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ زيادة عدة الفرق إلى 16 بداية من موسم 2018/ 2019.
دوري روشن السعودي
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة والخسارة في أخرى، في ثاني أعلى حصيلة نقطية له بعد موسم 2018/ 2019 الذي حصد فيه 19 نقطة. وحصد العالمي 14 نقطة بعد مرور 7 جولات في دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، وجمع 4 نقاط فقط في الموسم التالي، وحقق 12 مرحلة عند المرحلة ذاتها موسم 2021/ 2022.
دوري روشن السعودي
لاعبو العالمي – المصدر spl

النصر يستعد للفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. وقبل المواجهة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز قبل الأخضر برصيد نقطتين فقط.
الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد
الرياضة العالمية

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد

الرياضة العالمية
موعد مباراة السعودية والإكوادور
الرياضة

موعد مباراة السعودية والإكوادور

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج

حصاد اليوم
خرائط U Maps في معرض جدة العقاري
السعودية اليوم

خرائط U Maps في معرض جدة العقاري

السعودية اليوم
20 % من السعوديين مدخنون
السعودية اليوم

20 % من السعوديين مدخنون

السعودية اليوم
التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين
السعودية اليوم

التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين

السعودية اليوم
السحب الركامية تعود غدًا
السعودية اليوم

السحب الركامية تعود غدًا

السعودية اليوم
تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة
تكنولوجيا

تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه