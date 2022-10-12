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بعد تقدمه للمركز الثاني

النصر يستعيد بريقه في دوري روشن

2022-10-12 الساعة 5:07
النصر يستعيد بريقه في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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استعاد النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بريقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليسيطر على وصافة أفضل الأرقام بالمسابقة.

فوز النصر برباعية

وواجه النصر نظيره العدالة بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
النصر ضد العدالة - النصر والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC
وتُعد هذه المرة الثانية التي يُسجل فيها العالمي 4 أهداف خلال مباراة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في الفوز على الباطن برباعية دون رد خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الرابعة. ونجح النصر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، والخامس له ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، وينفرد بالمركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.
النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

أرقام مميزة

وأصبح العالمي ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات ضمن منافسات الموسم الحالي بعد الشباب المتصدر بـ6 مباريات، كما أنه ثاني أقوى هجوم برصيد 14 هدفًا، واستقبل 3 أهداف فقط، ويتفوق عليه الليوث والاتحاد باستقبالهما لهدفين. وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات، ويتفوق عليه الشباب، الاتحاد والهلال، حيث لم تستقبل شباكهم أهداف خلال 5 مباريات هذا الموسم.
النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
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