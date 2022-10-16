النصر يسعى للوصافة وترسيخ عقدته للفيحاء

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي النصر، نادي الفيحاء مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الوصافة هدف النصر
ويسعى أصفر الرياض للوصول إلى النقطة رقم 19 واحتلال المركز الثاني في جدول الترتيب على حساب الهلال، في حال فوزه على الفيحاء، بينما يرغب الفيحاء في الفوز والوصول للنقطة الخامسة والصعود إلى المركز رقم 13 في جدول الترتيب.
ويتفوق أصفر الرياض على الفيحاء في مواجهات الرياض، حيث لعب الفريقان في 4 مباريات، حضر التعادل في المباراة الأولى ثم حقق أصفر الرياض الفوز في 3 لقاءات.
وبشكل عام تقابل الفريقان 8 مرات في دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 4 مواجهات وتعادلا في 3 مباريات، وفاز الفيحاء مرة واحدة فقط.
وتعادل الفيحاء مع أصفر الرياض 2-2 في الدور الأول من موسم 2017/2018، أما الفيحاء ففاز في الدور الثاني بهدف دون رد في المجمعة.
وفي الدور الأول من موسم 2018/2019 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وفاز النصر إيابًا بهدف دون رد في الرياض.
بينما في موسم 2019/2020 كسب أصفر الرياض مباراتي الذهاب والإياب، أما في موسم 2021/2022 فتعادل الفريقان بهف لكل منهما وفاز النصر إيابًا بهدف دون رد.
وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 5 مباريات وذلك قبل التوقف الدولي لمدة شهرين.
وتنطلق مباراتان في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهما ” النصر والفيحاء” و ” الباطن وأبها”.
وتُلعب 3 مباريات في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وهم ” الاتحاد والوحدة، الاتفاق والتعاون، العدالة وضمك”.