النصر يشتري قميص خالد الزيلعي بـ150 ألفًا

قام نادي النصر بشراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، الراحل خالد الزيلعي خلال مزاد الخير في حفل لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
قميص خالد الزيلعي
ونجح نادي النصر في شراء قميص خالد الزيلعي في مزاد الخير بمبلغ مالي وصل إلى 150 ألف ريال، على أن يذهب ريعه لأبناء اللاعب الراحل.
وتوفي خالد الزيلعي 30 سبتمبر الماضي، بعد معاناة مع مرض التصلب الجانبي الضموري لأكثر من عامين، كما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
ويملك الراحل الزيلعي مسيرة مميزة، ولعب في صفوف 9 أندية قبل أن يجبره المرض على اعتزال لعب كرة القدم، حيث بدأ مشواره مع أبها، وانتقل إلى صفوف النصر في 2009، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
مزاد الخير
كما شهد مزاد الخير في حفل المسؤولية الاجتماعية، شراء رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى كرة الطفلة يارا محاربة السرطان مقابل 150 ألف ريال، على أن يذهب ريع المزاد للطفلة.
وقام سعود بن خالد الثبيتي بشراء قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم “نسخة اليوم الأول” بمقابل مالي وصل إلى 170 ألف ريال، على أن يذهب ريعه لصالح جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.