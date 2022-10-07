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على حساب أبها

النصر يصعد للمركز الثالث

2022-10-07 الساعة 8:43
النصر يصعد للمركز الثالث
المواطن - محمد سمعه

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حقق نادي النصر فوزًا كبيرًا على أبها بثلاثية دون رد في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وتمكن جوستافو من استغلال خطأ من أحد مدافعي أبها ليُحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

النصر ضد أبها:

ثم في الشوط الثاني، نجح سلطان الغنام في إحراز الهدف الثاني لـ أصفر الرياض في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة. سلطان الغنام - النصر وواصل أصفر الرياض ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة التسعين. رصيد أصفر الرياض أصبح بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثالث صاعدًا 4 مراكز في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 4 نقاط في المركز الـ13. لويز جوستافو - النصر وأبها
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