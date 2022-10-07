النصر يصعد للمركز الثالث

النصر ضد أبها:

حقق نادي النصر فوزًا كبيرًا على أبها بثلاثية دون رد في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.وتمكن جوستافو من استغلال خطأ من أحد مدافعي أبها ليُحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.ثم في الشوط الثاني، نجح سلطان الغنام في إحراز الهدف الثاني لـ أصفر الرياض في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.وواصل أصفر الرياض ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة التسعين. رصيد أصفر الرياض أصبح بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثالث صاعدًا 4 مراكز في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 4 نقاط في المركز الـ13.