النصر يصعد للمركز الثالث

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وتمكن جوستافو من استغلال خطأ من أحد مدافعي أبها ليُحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.
النصر يطرب جماهيره بثلاثية🤩— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022
شاهد أهداف اللقاء ⬇️#أبها_النصر#SSC pic.twitter.com/XSYt0sKyPU