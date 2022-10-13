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بعد إصابته

النصر يفقد سلطان الغنام 3 أسابيع

2022-10-13 الساعة 2:24
النصر يفقد سلطان الغنام 3 أسابيع
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي النصر أنه سيفقد لاعبه سلطان الغنام لمدة 3 أسابيع، بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة العدالة مساء أول أمس الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سلطان الغنام يغيب:

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر أن الغنام يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة 3 أسابيع ثم يعود بعدها للمباريات. وانطلقت مباراة النصر ضد العدالة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بشكل سريع، وسط سيطرة كبيرة من لاعبي العالمي، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22. وقام عبدالإله العمري بلعب عرضية من الجانب الأيمن قابلها فينسنت أبو بكر برأسية، إلا أنها اصطدمت بالدفاع لتصل إلى أيمن يحيى ليسددها ويهز الشباك في الدقيقة الـ26. وتمكن أبو بكر من هز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 28 بعد متابعته لكرة من غوستافو. ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل العالمي ضغطه، وتألق الحارس مياتوفيتش وتصدى لرأسية من أيمن يحيى عند الدقيقة 58، قبل أن ينجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 77. واحتسب الحكم ركلة جزاء للعدالة بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، سددها كريستوفر بنجاح عند الدقيقة 86. وسيغيب سلطان الغنام عن مباراة النصر والفيحاء الأحد المقبل بالجولة الثامنة من دوري روشن.
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