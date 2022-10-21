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تنافس الجزء الثاني من حيث قوته 

النظرة الأولى على Resident Evil 4 remake

2022-10-21 الساعة 6:39
النظرة الأولى على Resident Evil 4 remake
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حققت لعبة Resident Evil 2 في 2019 نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت، لذلك قررت الشركة المطورة Capcom طرح نسخة أخرى لتناسب جمهورها بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، شوقت الشركة جمهورها بإصدار لقطات ومعلومات عن لعبة الفيديو Resident Evil 4 remake، بما في ذلك نظرة موسعة على طريقة اللعب وتفاصيل حول إصدارات اللعبة المختلفة.

تم إصدار مقطع دعائي جديد للعبة يكشف عن الدقائق الأولى من المغامرة بجانب المفاجآت التي تنتظر اللاعبين الجدد، حيث تسلط لقطات لقاء بطل اللعبة ليون إس كينيدي الأول المروع مع وحش الـ غانادوس Ganados الضوء على كيفية قيام فريق التطوير بتقديم تقنيات التصميم والرسومات الحديثة لإعادة إنشاء الرؤية الأصلية للعبة وإضفاء العمق عليها.

كما أظهرت اللقطات الطرق الجديدة التي يهاجم بها غانادوس اللاعبين ويطاردهم ويطوقهم بسرعة مذهلة وشراسة، وهو ما يجعل اللعبة مليئة بالتحدي، ومن أجل زيادة الإثارة، يتم تزويد البطل بترسانة من الأسلحة ومناورات القتال القادرة على صد الهجمات.

شخصيات Resident Evil 4 remake

قدمت الشركة أيضًا نظرة أولية على كيفية قيام Resident Evil 4 remake بإعادة إنشاء الشخصيات المفضلة لدى المعجبين وآليات اللعبة، منها التاجر الذي يبيع المعدات الجيدة لبيع لليون، بما في ذلك العناصر اليدوية وترقيات الأسلحة.

كما يقدم المزيد من المكافآت الحصرية لأي غرباء على استعداد لجمع الأحجار الكريمة النادرة واستبدالها بأشياء أخرى.

النظرة الأولى على Resident Evil 4 remake

إصدارات Resident Evil 4 remake

وبالإضافة إلى الإعلان عن الطلبات المسبقة للعبة Resident Evil 4 ابتداءً من اليوم، تم الكشف أيضًا عن أنه سيتوفر نسخة إصدار فاخرة والتي تُسمى بـ Deluxe Edition بالإضافة إلى النسخ المتميزة Collector’s Edition على كل من PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X | S.

يتضمن الإصدار الفاخر محتوى إضافيًّا داخل اللعبة، بما في ذلك الأزياء والأسلحة وخريطة الكنز والمزيد، وفي الوقت نفسه، فإن إصدار المقتنين يعرض كل شيء بدءًا من الإصدار الفاخر نفسه إضافة إلى شخصية ليون وخريطة مادية وكتاب فني وغير ذلك، وسيتلقى أولئك الذين يطلبون الإصدار مسبقًا مكافآت داخل اللعبة.

تقييم اللعبة

وقال تقييم موقع IGN المتخصص في التكنولوجيا وألعاب الفيديو: سيكون من الصعب دائمًا لأي لعبة جديدة بالسلسلة أن تشهد نفس القفزة التقنية التي حققها ريميك Resident Evil 2، مع ذلك يبدو أن Capcom تتخذ قرارات ذكية فيما يتعلق بـ Resident Evil 4، فهي تحاول إيجاد التوازن المثالي بين الإخلاص للعبة الأصلية والابتكار، وبناء تغييرات وتحديثات جديدة.

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