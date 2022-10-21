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بسبب مخاوف تأثير الزيادات في الفائدة

النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

2022-10-21 الساعة 3:05
النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني
المواطن - متابعة

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تتجه أسعار النفط، لتكبد خسائر للأسبوع الثاني، إذ بددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في معدلات الفائدة على استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإنتاج.

رفع الفائدة

وحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية”، قال باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إن من أجل مكافحة التضخم يحاول البنك إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع أسعار الفائدة في المدى القصير.

خفض الإنتاج

ونالت أسعار النفط دعمًا من حظر وشيك سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وكذلك من موافقة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض الإنتاج.

وانخفض خام برنت 1.16 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 91.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 83.77 دولار للبرميل.

خسائر أسبوعية

يذكر أن خام برنت، الذي اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل في مارس الماضي، في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4 بالمئة، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 2 بالمئة. وبذلك ينخفض الخامان للأسبوع الثاني على التوالي.

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