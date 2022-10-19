النفط يعوض خسائره

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية مثل السلع الأولية وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط. برنت يزيد: وبحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.49 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 83.69 دولار للبرميل، بزيادة 87 سنتاً، أو 1.1%، وفقا لـ”رويترز”. وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7% وهبط الخام الأميركي 3.1% وصولاً إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بفعل تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.