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نمو قوي للقطاع غير النفطي

النقد الدولي قد يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي

2022-10-13 الساعة 12:53
النقد الدولي قد يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي
المواطن - الرياض

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كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، أمين ماطي، أن الصندوق قد يقوم هذا العام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نموًا بين كبرى الاقتصادات العالمية.

ازدهار القطاع النفطي: 

وأوضح ماطي، أن هذا يأتي وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وقال ماطي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفاً أنه قد يتم رفع هذه التوقعات، بحسب العربية. وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن النصف الأول من هذا العام شهد نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة، متوقعا استمرار هذا الاتجاه بقية هذا العام.

تربع السعودية: 

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو. وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر الثلاثاء، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات إبريل البالغة 3.6%. ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.
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