النمر يحدد أفضل وقت لتناول الفاكهة

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الإكثار من تناول الفواكه مفيد لصحة القلب..وأفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 14, 2022
وليس بعد الوجبة الدسمة مباشرة.