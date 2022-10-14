النمر يحدد أفضل وقت لتناول الفاكهة

أفضل وقت لتناول الفاكهة

الإكثار من تناول الفواكه مفيد لصحة القلب..وأفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين

وليس بعد الوجبة الدسمة مباشرة. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 14, 2022

تفاعل المواطنين

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بالإكثار من تناول الفواكه كونها مفيدة لصحة القلب.وغرد النمر في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، قائلًا: إن أفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين.ودعا النمر إلى تجنب أكل الفواكه بعد الوجبة الدسمة مباشرة للحصول على فوائدها كاملة. وتفاعل مغردون ومواطنون مع رأي الدكتور النمر، فبعضهم أثنى على نصائحه، فيما تسأل البعض الآخر عن مدى تأثير رش المبيدات على الفواكه، وهل تناولها على الريق له أضرار، ومدى تأثيرها على مرضى السكر.