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مفيدة لصحة القلب

النمر يحدد أفضل وقت لتناول الفاكهة

2022-10-14 الساعة 3:45
النمر يحدد أفضل وقت لتناول الفاكهة
المواطن - متابعة

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نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بالإكثار من تناول الفواكه كونها مفيدة لصحة القلب.

أفضل وقت لتناول الفاكهة

وغرد النمر في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، قائلًا: إن أفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين.

تفاعل المواطنين

ودعا النمر إلى تجنب أكل الفواكه بعد الوجبة الدسمة مباشرة للحصول على فوائدها كاملة. وتفاعل مغردون ومواطنون مع رأي الدكتور النمر، فبعضهم أثنى على نصائحه، فيما تسأل البعض الآخر عن مدى تأثير رش المبيدات على الفواكه، وهل تناولها على الريق له أضرار، ومدى تأثيرها على مرضى السكر.
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