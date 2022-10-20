النواب اللبناني يفشل في اختيار الرئيس

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وعقد مجلس النواب اللبناني، ثالث جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك عقب فشله في جلستين سابقتين في انتخاب خليفة للرئيس الذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر الحالي أكتوبر ميشال عون.

لا رئيس:

ودعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، لعقد جلسة عامة جديدة اليوم الخميس في ختام الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، ولم يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبنان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وحضر في جلسة يوم الخميس الماضي، 71 نائباً فقط من بين 128 نائباً، في حين يتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي أعضاء المجلس بواقع 86 نائباً.

الدستور اللبناني:

وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مهلة دستورية تصل إلى شهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس، ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتاً في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتاً.