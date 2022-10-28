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الهالوين الوقت الأنسب لمشاهدة أعمال الرعب

2022-10-28 الساعة 8:08
الهالوين الوقت الأنسب لمشاهدة أعمال الرعب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يعد الهالوين مناسبة مميزة لعشاق محبي أفلام الرعب، وتتوفر خيارات كثيرة للمشاهدة سواء كانت قصص الإثارة أو الرعب النفسي أو الكائنات الفضائية المتعطشة للدماء.

أفضل الأفلام لمشاهدتها في الهالوين 

وفي هذا الإطار، أبرزت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أفضل 5 أفلام رعب لمشاهدتها في الهالوين.

1- Barbarian

مدة العرض: ساعة و43 دقيقة، والفيلم من إخراج زاك كريجر ويدور حول امرأة (جورجينا كامبل) تجد نفسها استأجرت منزلًا لكن يتضح أنه مؤجر بالفعل لشخص آخر غريب وغامض (بيل سكارسجارد)، وتضطرها الظروف لتعيش معه لتحدث مجموعة من الأمور الغامضة والمرعبة.

وقد حقق الفيلم نجاحًا رائعًا تُرجم إلى إيرادات بأكثر من 42 مليون دولار في جميع أنحاء العالم مقابل ميزانية قدرها 4.5 مليون دولار.

2- Deadstream

مدة العرض ساعة و27 دقيقة، يدور حول شاب يقوم ببث مباشر لكن موضوعاته تثير الجدل الواسع حتى أنه يفقد شعبيته في النهاية، مما يضطره إلى الجلوس في مكان تطارده إشاعات الرعب في محاولة يائسة لاستعادة جمهوره، لكن يحدث ما لا يكون في الحسبان.

3- Speak No Evil

مدة العرض: ساعة و37 دقيقة، يدور الفيلم في إطار من الرعب النفسي حول زوجين دنماركيين أقاما صداقة مع زوجين هولنديين يقومان بدعوتهما لقضاء عطلة في منزل بالريف، وتحدث عدة أمور مشوقة وغامضة تثير الأعصاب.

أفضل 5 أفلام لمشاهدتها في الهالوين 

4- Hellraiser

مدة العرض: ساعتان، الفيلم إعادة إنتاج لنسخة عُرضت في 1987 وهو من أنواع الرعب الكلاسيكي، صدر عن قناة هولو في وقت سابق من هذا الشهر وأخرجه ديفيد بروكنر.

5- Pearl

مدة العرض: ساعة و43 دقيقة، فيلم رعب نفسي مناسب لـ الهالوين لكنه أيضًا قائم على العنف الدموي مثل فيلم The Texas Chainsaw Massacre، وعرض لأول مرة في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في 3 سبتمبر 2022، وتم طرحه في دور العرض في الولايات المتحدة في 16 سبتمبر 2022.

تلقى الفيلم آراء إيجابية من النقاد الذين أشادوا بأداء جوث وتكريمه لأفلام العصر الذهبي لهوليوود.

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