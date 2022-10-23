الهلال الأكثر استحواذًا بعد الجولة الـ8

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر استحواذًا على الكرة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الهلال يتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على نسبة استحواذ الفرق على الكرة في الموسم الحالي، بعد مرور 8 جولات، وجاء الهلال في الصدارة بـ65.2%، ثم النصر 63.3%.

وحل الشباب ثالثًا بـ59.2%، الفتح 55%، أبها 51.3%، ضمك 51%، التعاون 50.5%، الخليج 50.2%، الرائد 48.7%، الاتفاق، 48.1%، الفيحاء 47.1%، الوحدة 46.9%، الاتحاد 46.6%، العدالة 43.7%، الطائي 40.8% والباطن 27.2%.

توقف الدوري

وتوقف دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر؛ نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.

ونجح الشباب في الحفاظ على صدارة الترتيب بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).