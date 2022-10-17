الهلال قد يكون ملزمًا بدفع 50 ألف ريال

تسببت واقعة اختفاء قمصان الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قبل مواجهة نادي الطائي بالجولة الثامنة في دوري روشن السعودي، في إثارة جدل كبير في الساحة الرياضية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة الهلال
وطالب البعض بمعاقبة الهلال بسبب المخالفات التي بدرت منه في المباراة، مما أدى إلى إصدار نادي الطائي بيانًا طالب فيه بتطبيق القانون وتعهد بعدم ترك حقوق النادي.
وتشير المادة “83” في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن عدم وجود شعار الرابطة قد يؤدي إلى تغريم النادي 50 ألف ريال فيما تنص المادة رقم 62 أن أي فريق يتسبب في تأخير صافرة البداية فإنه يعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.
الهلال لم يؤخر بداية المباراة، ولكنه ارتدى قمصان التدريب بدلًا من قمصانه الأساسية، مما يعني أنه قد يكون ملزمًا بدفع 50 ألف ريال فقط.
المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني علق على الأمر قائلًا: “الشق القانوني في هذا الموضوع ما يعالجه هو المادة 4 من قانون كرة القدم والمادة 49 من لائحة المسابقات والمادة 24 من اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للمحترفين، التي تؤكد أن الأرقام ليست معدة أساسية للاعبين، ولا يوجد أي خطأ فني فيما حدث، والمباراة لن تعاد أو يؤثر هذا الفعل على نتيجتها”.
وتابع القحطاني: ” سيتم لفت نظر أزرق الرياض أو إنذار أو عقوبة مالية ولن تخرج عن هذا الإطار”.