الهلال يتفوق على الاتفاق

يُقدم الهلال مستوى مميزًا ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما يحفزه لتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم.
الهلال ضد الاتفاق
ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ولعب الفريقان 24 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 17 انتصارًا، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة 5 مباريات.
ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام أي منافس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، أكثر من خسارته ضد الهلال برصيد 17 مباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.
الفريقان بالدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.