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الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

2022-10-19 الساعة 5:57
الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي
المواطن - مروة نبيل

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أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فوز الهلال بجائزة الجمهور المثالي لمنافسات الدوري موسم 2021/ 2022.

الجمهور المثالي

ويُقام الآن حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية في الرياض بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي، حيث تم اعتماد آليتها ومعاييرها في 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
لجنة المسؤولية الاجتماعية تسلم جائزة الجمهور المثالي
جائزة الجمهور المثالي – المصدر saff

الهلال يفوز

وحصل الهلال على 150 ألف ريال جائزة الجمهور المثالي موسم 2021/ 2022، حيث بلغ الحضور الجماهيري 16.49%، انضباط الجماهير 24.17%، المبادرات المبتكرة 14.75%.
جماهير الهلال
جماهير الزعيم – المصدر spl
وأوضحت لجنة المسؤولية الاجتماعية أن تصويت الجماهير 15%، وتنظيم مجالس الجمهور 5%، ليكون المجموع الكلي الذي حصلت عليه الجماهير الهلالية 75.40%، ليتوج بجائزة الجمهور المثالي.
جائزة الجمهور المثالي
أرقام جمهور الزعيم – المصدر @saudiFF
واحتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الثاني في جائزة الجمهور المثالي وهي 100 ألف ريال، بعدما حصد مجموع 69.53%، حيث بلغ الحضور 40%، انضباط الجمهور 20%، تصويت الجماهير 9.53%.
جائزة الجمهور المثالي
أرقام جمهور الاتحاد – المصدر @saudiFF
وتواجدت جماهير الأهلي في المركز الثالث، لتحصل على جائزة 50 ألف ريال، بعدما بلغ المجموع 63.49%، عدد الحضور 19.36%، انضباط الجمهور 22.5%، المبادرات المبتكرة 11.5، التصويت 5.13% وتنظيم مجالس الجمهور 5%.
جماهير الأهلي
أرقام جمهور الأهلي – المصدر @saudiFF
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