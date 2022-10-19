الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فوز الهلال بجائزة الجمهور المثالي لمنافسات الدوري موسم 2021/ 2022.
الجمهور المثالي
ويُقام الآن حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية في الرياض بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي، حيث تم اعتماد آليتها ومعاييرها في 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الهلال يفوز
وحصل الهلالعلى 150 ألف ريال جائزة الجمهور المثالي موسم 2021/ 2022، حيث بلغ الحضور الجماهيري 16.49%، انضباط الجماهير 24.17%، المبادرات المبتكرة 14.75%.
وأوضحت لجنة المسؤولية الاجتماعية أن تصويت الجماهير 15%، وتنظيم مجالس الجمهور 5%، ليكون المجموع الكلي الذي حصلت عليه الجماهير الهلالية 75.40%، ليتوج بجائزة الجمهور المثالي.
واحتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الثاني في جائزة الجمهور المثالي وهي 100 ألف ريال، بعدما حصد مجموع 69.53%، حيث بلغ الحضور 40%، انضباط الجمهور 20%، تصويت الجماهير 9.53%.
وتواجدت جماهير الأهلي في المركز الثالث، لتحصل على جائزة 50 ألف ريال، بعدما بلغ المجموع 63.49%، عدد الحضور 19.36%، انضباط الجمهور 22.5%، المبادرات المبتكرة 11.5، التصويت 5.13% وتنظيم مجالس الجمهور 5%.