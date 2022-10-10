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بداية من مواجهة الشباب

الهلال يخصص دخلًا لمؤسسته الخيرية

2022-10-10 الساعة 12:56
الهلال يخصص دخلًا لمؤسسته الخيرية
المواطن - الرياض

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قرر مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تخصيص 5% من الدخل من مبيعات تذاكر الفريق الأول لكرة القدم لصالح مؤسسة النادي الخيرية.

تخصيص دخل للمؤسسة الخيرية:

وأشار النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى اقتطاع النسبة المقرر من دخل التذاكر لصالح المؤسسة، سيكون بداية من مباراة الفريق المقبلة ضد الشباب. ويهدف مجلس إدارة نادي الهلال من خلال هذه الخطوة إلى تخصيص إيراد ثابت للمؤسسة يمكن من استمرارية العمل الخيري، بالإضافة إلى إشراك الجماهير في العمل الخيري لأنشطتها المستقبلية.
جماهير الهلال
جماهير الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يواجه الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالصدارة برصيد 18 نقطة.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL
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