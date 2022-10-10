الهلال يخصص دخلًا لمؤسسته الخيرية

قرر مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تخصيص 5% من الدخل من مبيعات تذاكر الفريق الأول لكرة القدم لصالح مؤسسة النادي الخيرية.
تخصيص دخل للمؤسسة الخيرية:
وأشار النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى اقتطاع النسبة المقرر من دخل التذاكر لصالح المؤسسة، سيكون بداية من مباراة الفريق المقبلة ضد الشباب.
ويهدف مجلس إدارة نادي الهلالمن خلال هذه الخطوة إلى تخصيص إيراد ثابت للمؤسسة يمكن من استمرارية العمل الخيري، بالإضافة إلى إشراك الجماهير في العمل الخيري لأنشطتها المستقبلية.
الهلال يواجه الشباب:
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباببالصدارة برصيد 18 نقطة.