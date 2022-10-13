الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الطائي.
الهلال يسعى للفوز
ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ولعب الفريقان مباراتين من قبل ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري المحترفين، وفاز الزعيم في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، قبل أن يتغلب عليه برباعية نظيفة في الدور الثاني.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه على الطائي، وتحقيق الفوز، خاصة أنه يُعاني آخر 3 جولات، حيث اكتفى بالتعادل مرتين والخسارة مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.
الفريقان بالدوري
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم صاحب المركز الخامس.