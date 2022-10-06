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خلال مباراته ضد الاتفاق

الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي من 2021

2022-10-06 الساعة 4:12
الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي من 2021
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب الاتفاق اليوم.

الهلال يطمح للفوز

ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
وخسر الهلال في آخر مواجهة بالجولة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي عند 10 مباريات. ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ شهر ديسمبر 2021، عندما هُزم في مواجهتي النصر والفتح، ويطمح لتجنب هذا الرقم والفوز في مواجهة اليوم.
الاتفاق ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة اليوم، يقع الزعيم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.
الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq
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