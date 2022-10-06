الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي من 2021

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب الاتفاق اليوم.
الهلال يطمح للفوز
ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وخسر الهلال في آخر مواجهة بالجولة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي عند 10 مباريات.
ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلالفي مباراتين متتاليتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ شهر ديسمبر 2021، عندما هُزم في مواجهتي النصر والفتح، ويطمح لتجنب هذا الرقم والفوز في مواجهة اليوم.
الفريقان في الدوري
وقبل مباراة اليوم، يقع الزعيم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.