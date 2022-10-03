الهلال يعاود تدريباته والعويس يشارك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.
الهلال يستعد:
واشتمل مران الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في مواجهة التعاون، وأدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.
وشارك حارس المرمى محمد العويس في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يُكمل برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة في مفصل الكاحل التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم حضور نجمه السابق، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي حضر إلى الرياض مؤخرًا، وحرص على دعم اللاعبين.
الاستعداد لمواجهة الاتفاق:
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.