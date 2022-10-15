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الهلال ينجو من فخ الطائي ويصعد للوصافة

2022-10-15 الساعة 9:21
الهلال ينجو من فخ الطائي ويصعد للوصافة
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الفوز بشق الأنفس على نادي الطائي بنتيجة 3/ 2 ضمن مباريات الجولة الثامنة.

الطائي ضد الهلال 

أزرق الرياض كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي ميشايل ديلغادو الهدف الثاني لأزرق الرياض بالدقيقة الخمسين، ثم قلص مبينزا الفارق لـ الطائي بالدقيقة الـ57. الطائي ضد الهلال ونجح الجزائري أمير سعيود في إضافة الهدف الثاني لـ الطائي بالدقيقة الـ65. ثم قاتل أزرق الرياض ليُسجل الهدف الثالث عبر المدافع علي البليهي من ركلة ركنية بالدقيقة الـ91. الطائي ضد الهلال أصبح رصيد أزرق الرياض بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الخامس.
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