الهلال ينجو من فخ الطائي ويصعد للوصافة

#الهلال يكسب #الطائي في مباراة مثيرة (3-2)🔥✅



📺 شاهد الأهداف الخمسة ⚽️ pic.twitter.com/dhK7jO2MYC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 15, 2022

الطائي ضد الهلال

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الفوز بشق الأنفس على نادي الطائي بنتيجة 3/ 2 ضمن مباريات الجولة الثامنة.أزرق الرياض كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرازيلي ميشايل ديلغادو الهدف الثاني لأزرق الرياض بالدقيقة الخمسين، ثم قلص مبينزا الفارق لـ الطائي بالدقيقة الـ57.ونجح الجزائري أمير سعيود في إضافة الهدف الثاني لـ الطائي بالدقيقة الـ65. ثم قاتل أزرق الرياض ليُسجل الهدف الثالث عبر المدافع علي البليهي من ركلة ركنية بالدقيقة الـ91.أصبح رصيد أزرق الرياض بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الخامس.