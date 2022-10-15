الهلال ينجو من فخ الطائي ويصعد للوصافة

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#الهلال يكسب #الطائي في مباراة مثيرة (3-2)🔥✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 15, 2022
📺 شاهد الأهداف الخمسة ⚽️ pic.twitter.com/dhK7jO2MYC