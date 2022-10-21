الهلال يواجه نيوكاسل 8 ديسمبر

أعلن نادي الهلال مساء أمس الخميس عن مواجهته الودية لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم 8 ديسمبر المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق الرياض عبر “تويتر أن المباراة سوف تُقام بمناسبة موسم الدرعية في الرياض.

الهلال رابعًا

يذكر أن أزرق الرياض حاليًا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة.

وسيواجه أزرق الرياض، فريق الباطن يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن، أثناء سريان مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وفي سياق آخر، حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نادي إيفرتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

فريق المدرب إيدي هاو بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، من أجل إحراز الهدف الأول.

وبعد عدة محاولات، نجح اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في إحراز الهدف الأول لفريق الماجبيز بالدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق “الماجبيز” بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق إيفرتون العودة في المباراة، ولكن دون فائدة، ليُحقق فريق الماجبيز فوزًا ثمينًا.