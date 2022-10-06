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الهلال يواصل نتائجه السلبية بتعادل أمام الاتفاق

2022-10-06 الساعة 11:32
الهلال يواصل نتائجه السلبية بتعادل أمام الاتفاق
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق مساء اليوم الخميس بالجولة الـ6 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والاتفاق 

وظهر أزرق الرياض بضغط هجومي مقبول خلال الشوط الأول حيث نجح إبراهيم محنشي لاعب الاتفاق في إبعاد كرة خطيرة للفريق العاصمي كادت أن تكون الهدف الأول. كما حاول ناصر الدوسري إحراز الهدف الأول بتوجيه تصويبة قوية ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الهلال ضد الاتفاق وفي الشوط الثاني من عمر المباراة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لـ الهلال بعد سقوط المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في منطقة جزاء الاتفاق مما أثار غضب لاعبي الأزرق. كما سدد النيجيري أوديون إيغالو لاعب الأزرق كرة رأسية خطيرة مرت بسلام على مرمى الاتفاق. التعادل السلبي أنهى المباراة، حيث أصبح رصيد أزرق الرياض 13 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتفاق ست نقاط بالمركز العاشر.
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