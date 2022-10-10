الهلال يُنهي أزمة محمد كنو

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#برا_18 | عبد الرحمن الحميدي:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 9, 2022
حسب المصادر #الهلال دفع مبلغ التعويض لنادي #النصر، وتبقى مبلغ رسوم التحكيم في قضية كنو
@A_AlHameedi
#SSC pic.twitter.com/oAR5jYaczH