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بعد سداده المبلغ للنصر

الهلال يُنهي أزمة محمد كنو

2022-10-10 الساعة 12:04
الهلال يُنهي أزمة محمد كنو
المواطن - مروة نبيل

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اقتربت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من إنهاء أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو، قبل انتهاء فترة إيقافه رسميًّا.  

سداد غرامة محمد كنو:

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي: “وفقًا لمصادر برنامج برا 18، دفع نادي الهلال مبلغ التعويض للنصر، وتبقى مبلغ رسوم التحكيم في قضية محمد كنو”.
محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC
ويأتي قرار الإدارة الهلالية بسداد مبلغ التعويض، بعدما اقترب موعد مشاركة كنو في المباريات الرسمية، حيث يُنتظر أن يعود للعب بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
محمد كنو لاعب الهلال
كنو – المصدر @Alhilal_FC

تفاصيل الأزمة:

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين. وتعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير الهلالية، بسبب أزمة محمد كنو، كما انتقدته الإدارة الهلالية بسبب قراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
محمد كنو نجم الهلال
كنو – المصدر @Alhilal_FC
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