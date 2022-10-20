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الهواء الملوث يسبب السمنة للنساء

2022-10-20 الساعة 6:53
الهواء الملوث يسبب السمنة للنساء
المواطن - الرياض

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أظهرت دراسة حديثة، علاقة غريبة تتعلق بزيادة الوزن والهواء الملوث، حيث أشارت إلى أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء، قد يسبب السمنة خاصة للنساء بعد سن الأربعين.

سوء جودة الهواء

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، عن الدراسة التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن النساء اللواتي تمت ملاحظتهن تعرضن لسوء جودة الهواء خاصة الجسيمات الدقيقة مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون.

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة، أن هؤلاء النساء شهدن زيادة في وزن أجسادهن، حيث إن تلوث الهواء يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الجسم، كما يخفض الكتلة الخالية من الدهون للنساء في منتصف العمر.

زيادة نسبة الدهون

ووفقًا للدراسة، فإن نسبة الدهون للمشاركات في الدراسة زادت بمقدار 4.5%، على سبيل المثال.

وشارك في الدراسة 1654 امرأة من مختلف الأعراق، إذ تم تعقبهم لثماني سنوات، بالإضافة إلى قياس نسب تلوث الهواء المحيط بمنازلهن، وذلك بحثًا عن الروابط بين التلوث البيئي والسمنة.

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