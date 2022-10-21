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خلفًا للبوسني إكرابوفيتش

الوحدة يتعاقد مع سييرا لمدة موسم

2022-10-21 الساعة 1:01
الوحدة يتعاقد مع سييرا لمدة موسم
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الوحدة مساء أمس الخميس عن تعاقده مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لمدة موسم واحد لتدريب الفريق الكروي الأول.

سييرا مع الوحدة

وجاء التعاقد مع سييرا خلفًا للمدرب البوسني برونو أكرابوفيتش الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وجاء بيان النادي كالتالي: “أنهت إدارة النادي إجراءات تعاقدها مع التشيلي خوسيه لويس، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمدة موسم خلفًا للبوستي برونو أكرابوفيتش”.

ونجح فارس مكة في استغلال فترة التوقف التي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل من أجل تحسين الفريق الأول لتقديم مستويات إيجابية في دوري روشن بداية من الجولة التاسعة.

ويتواجد نادي الوحدة في المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 7 نقاط بعد مرور 8 جولات، حيث حقق الفرسان الفوز في لقاءين بينما تعادل في لقاء وخسر في 5 مباريات.

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