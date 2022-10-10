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ضمن منافسات الجولة السابعة

الوحدة يزيد متاعب الباطن ويفوز بثنائية

2022-10-10 الساعة 10:43
الوحدة يزيد متاعب الباطن ويفوز بثنائية
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد الباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بفوز فرسان مكة بهدف دون رد.

تقدم الوحدة:

وبدأت مباراة الوحدة ضد الباطن التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف، ولكن أهدر اللاعبون الفرص بجانب التألق الدفاعي.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر spl
ونجح الإسباني ألبرتو بوتيا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 44 برأسية مميزة، وحاول الفريقان تسجيل هدف في الدقائق المتبقية، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الوحدة ضد الباطن بهدف.
بوتيا
بوتيا – المصدر spl

العيسى يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أن يسجل التعادل، إلا أن حارس المرمى منير محمدي تألق وأبعدها، ونجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثاني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55.
الوحدة والباطن
جانب من المباراة – المصدر spl
واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث المباراة بفوز فرسان مكة ضد الباطن بهدفين دون رد. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة ليتذيل الترتيب.
حسين العيسى
العيسى – المصدر @alwehdaclub1
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