الوحدة يزيد متاعب الباطن ويفوز بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد الباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بفوز فرسان مكة بهدف دون رد.
تقدم الوحدة:
وبدأت مباراة الوحدة ضد الباطن التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف، ولكن أهدر اللاعبون الفرص بجانب التألق الدفاعي.
ونجح الإسباني ألبرتو بوتيا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 44 برأسية مميزة، وحاول الفريقان تسجيل هدف في الدقائق المتبقية، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الوحدة ضد الباطن بهدف.
العيسى يهز الشباك:
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أن يسجل التعادل، إلا أن حارس المرمى منير محمدي تألق وأبعدها، ونجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثاني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55.
واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث المباراة بفوز فرسان مكة ضد الباطن بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة ليتذيل الترتيب.