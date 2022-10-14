الوقود يتسبب في سير التونسيين للعمل

شوارع #تونس تكتظ بمئات السائرين مشياً على أقدامهم نحو أعمالهم بسبب أزمة نفاد المحروقات لليوم الرابع وسط ندرة في المواصلات#الحدث pic.twitter.com/CKvPVQVdkZ — ا لـحـدث (@AlHadath) October 13, 2022

اصطفاف بالساعات

نفي رسمي

هكذا أصبح الحال في العاصمة التونسية، مئات التونسيين يذهبون إلى عملهم سيرًا على الأقدام بعد تعذرهم في الحصول على وسيلة نقل عمومية بسبب أزمة نقص الوقود التي دخلت يومها الرابع.وفي الصباح يصطف مئات التونسيين أمام محطات الوقود بالساعات من أجل التزود بالوقود، الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين، رغم تطمينات الجهات الرسمية بتوفير المحروقات بكميات كافية.من جهتها، نفت السلطات الرسمية أن تكون الأزمة ناتجة عن عدم قدرة الدولة على دفع فواتير واردات الطاقة أو نفاد المخزون الاستراتيجي، فيما أرجحت سبب الأزمة إلى المضاربين في السوق السوداء. بدورهم، أفاد الخبراء بأن سبب الأزمة يعود لشح الموارد المالية في البلاد.