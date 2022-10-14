الوقود يتسبب في سير التونسيين للعمل

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر
شوارع #تونس تكتظ بمئات السائرين مشياً على أقدامهم نحو أعمالهم بسبب أزمة نفاد المحروقات لليوم الرابع وسط ندرة في المواصلات#الحدث pic.twitter.com/CKvPVQVdkZ— ا لـحـدث (@AlHadath) October 13, 2022