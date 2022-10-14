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الأزمة دخلت يومها الرابع

الوقود يتسبب في سير التونسيين للعمل

2022-10-14 الساعة 2:13
الوقود يتسبب في سير التونسيين للعمل
المواطن - متابعة

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هكذا أصبح الحال في العاصمة التونسية، مئات التونسيين يذهبون إلى عملهم سيرًا على الأقدام بعد تعذرهم في الحصول على وسيلة نقل عمومية بسبب أزمة نقص الوقود التي دخلت يومها الرابع.

اصطفاف بالساعات

وفي الصباح يصطف مئات التونسيين أمام محطات الوقود بالساعات من أجل التزود بالوقود، الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين، رغم تطمينات الجهات الرسمية بتوفير المحروقات بكميات كافية.

نفي رسمي

من جهتها، نفت السلطات الرسمية أن تكون الأزمة ناتجة عن عدم قدرة الدولة على دفع فواتير واردات الطاقة أو نفاد المخزون الاستراتيجي، فيما أرجحت سبب الأزمة إلى المضاربين في السوق السوداء. بدورهم، أفاد الخبراء بأن سبب الأزمة يعود لشح الموارد المالية في البلاد.
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