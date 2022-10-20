اليوم أول الحالات المطرية لموسم الوسم

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
كشف خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الخميس حسب المراصد، مشيرًا إلى أنه سيشهد أول حالة ممطرة بموسم الوسم.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع مساء اليوم الخميس حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام”، لافتًا إلى أنه يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.
كما توقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف، وأجزاء متفرقة من المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.
وكان الحصيني توقع في وقت سابق موعد أول الحالات المطرية لموسم “الوسم” الذي بدأت أيامه الأحد الماضي.
وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل متوقع حالة ممطرة وهي أول حالات موسم الوسم هذا العام”.