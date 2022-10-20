Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خفيفة لمتوسطة

اليوم أول الحالات المطرية لموسم الوسم

2022-10-20 الساعة 7:47
اليوم أول الحالات المطرية لموسم الوسم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الخميس حسب المراصد، مشيرًا إلى أنه سيشهد أول حالة ممطرة بموسم الوسم.

أول حالة مطرية

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع مساء اليوم الخميس حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام”، لافتًا إلى أنه يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف، وأجزاء متفرقة من المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.

موعد الحالة المطرية

وكان الحصيني توقع في وقت سابق موعد أول الحالات المطرية لموسم “الوسم” الذي بدأت أيامه الأحد الماضي.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل متوقع حالة ممطرة وهي أول حالات موسم الوسم هذا العام”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه