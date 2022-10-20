اليوم أول الحالات المطرية لموسم الوسم

كشف خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الخميس حسب المراصد، مشيرًا إلى أنه سيشهد أول حالة ممطرة بموسم الوسم.

أول حالة مطرية

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع مساء اليوم الخميس حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام”، لافتًا إلى أنه يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف، وأجزاء متفرقة من المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.

موعد الحالة المطرية

وكان الحصيني توقع في وقت سابق موعد أول الحالات المطرية لموسم “الوسم” الذي بدأت أيامه الأحد الماضي.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل متوقع حالة ممطرة وهي أول حالات موسم الوسم هذا العام”.