اليوم أول الوسم :

وأيامه هي ألطف مواسم السنة وخلال :

1-تبدأ الرطوبة بالإنكماش عن السواحل

2-نودع رياح السموم

3-يبدأ هبوب الرياح اللطيفة خاصة في الصباح الباكر

pic.twitter.com/Q3TtozaYHN — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 11, 2022

ألطف المواسم:

الوسم:

أكد الخبير في الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الأربعاء هو أول موسم الوسم.وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الوسم أيامه هي ألطف مواسم السنة وخلاله تبدأ الرطوبة بالانكماش عن السواحل ونودع رياح السموم، كما يبدأ هبوب الرياح اللطيفة خاصة في الصباح الباكر.وسمي الوسم بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة). ويطلق عليه العرب “عواء البرد”، لأنه يأتي بالبرد، ويعتبر أفضل أوقات نزول المطر، كما يعد الوسم من أهم المواسم، يعقبه موسم المربعانية وله 39 أو 40 يومًا وفيه يبرد الجو، أما نهايتها يشتد البرد ويطول الليل.