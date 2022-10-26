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برواتب تصل إلى 6,000 شهريًا

اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

2022-10-26 الساعة 6:48
اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
المواطن - الرياض

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يبدأ اليوم الأربعاء، التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (فرع الرياض)، وذلك لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وأعلنت الوزارة عن توفر 491 وظيفة إمام ومؤذن بفرع الرياض، وذلك برواتب تصل إلى 6,000 شهريًا، ولا يشترط تخصص محدد أو خبرة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
– حفظ ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم.

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