اليوم.. تطبيق غرامات عدم تسوير الأرض الفضاء بالرياض

تكلفة الغرامة:

الطرق المستهدفة:

طريق الإمام عبدالله من سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية.

طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة.

طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد.

طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى تقاطع مخرج الدائري الثاني.

طريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء بدءًا من اليوم السبت.وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إن الغرامات ستوقع على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة. وأوضحت أن عقوبة مخالفة عدم التسوير تصل إلى 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.وأشارت إلى أن الطرق المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي في المدينة تشتمل على: