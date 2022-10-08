اليوم نشاهد كوكب المشتري بجانب البدر

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اليوم السبت :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 8, 2022
سيكون كوكب المشتري بجانب البدر بشكل لافت وجميل وجدير بالمشاهدة والتصوير طوال الليل
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