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بشكل لافت وجميل

اليوم نشاهد كوكب المشتري بجانب البدر

2022-10-08 الساعة 3:02
اليوم نشاهد كوكب المشتري بجانب البدر
المواطن-الرياض

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قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم نشاهد كوكب المشتري بجانب البدر بشكل لافت وجميل، وجدير بالمشاهدة والتصوير طوال الليل.

الإبدار 

وأضاف الزعاق، أن أجمل منازل القمر هو الإبدار، وألمع الأجرام السماوية مشاهدة خلال هذه الليالي كوكب المشتري، والقمر أصغر من الأرض بأربع مرات، والمشتري أكبر من  الأرض 1300 مرة، لكن قرب القمر منا يجعله يبدو كبيرًا مقارنة بالمشتري البعيد عن الأرض. وتابع الزعاق؛ أن القمر يزحف على بساط السماء من المغرب إلى المشرق، وفي كل ليلة يقترب من كوكب المشتري، وسيقترن هذه الليالي الإبدار بكوكب المشتري.

دورات القمر 

وأشار إلى أن القمر له دورتان: الأولى، حول نفسه، والأخرى حول الأرض، ومع أنه يدور حول نفسه إلا أننا لا نشاهد إلا وجهًا واحدًا منه؛ لأن مدة دورانه حول نفسه مساوية لمدة دورانه حول الأرض. ولفت الزعاق؛ أن القمر سيزور المشتري خلال الشتاء المقبل كل شهر مرة واحدة.
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