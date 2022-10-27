امرأة تهاجم مكتب رئيسة وزراء نيوزلاندا بالسكين

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انتشرت على موقع يوتيوب لقطات مصورة لامرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، شنت هجومًا على مكتب رئيسة وزراء نيوزلاندا، جاسيندا أرديرن، في العاصمة أوكلاند.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن عناصر من الشرطة ورجال إطفاء حضروا، صباح الخميس، إلى مكتب جاسيندا أرديرن الانتخابي في ضاحية مورنينغسايد بأوكلاند.
وكشفت التقارير أن شخصًا شوهد وهو يحطم ثقبًا في باب المكتب، ويلقي بشيء في الداخل، قبل أن يتدفق الدخان عبر المبنى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وتم العثور على سكين كبير على الرصيف، فيما سمع صحفي رجال الإطفاء وهم يحذرون صاحب متجر قريب من لمس مقبض السكين.
وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن الحادث حوالي الساعة 8.20 صباحًا، حيث تم إلقاء جسم من خلال نافذة، لافتة إلى أنها تجري التحقيقات اللازمة.
ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، ولم تكن رئيسة وزراء نيوزيلندا متواجدة في المبنى، إذ سافرت برفقة خطيبها كلارك جيفورد إلى القارة القطبية الجنوبية. ومن المفترض أن تعود إلى نيوزيلندا في وقت متأخر الجمعة.