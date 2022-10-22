Icon

تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
موسم أسطوري بمعنى الكلمة

انبهار وإعجاب بحفل افتتاح موسم الرياض

2022-10-22 الساعة 11:42
انبهار وإعجاب بحفل افتتاح موسم الرياض
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعرب مغردون على موقع “تويتر” عن إعجابهم الشديد بحفل افتتاح موسم الرياض 2022، والذي تنطلق فعالياته تحت شعار “فوق الخيال”.

شكر وتقدير

ووجه المغردون عبر وسم “حفل افتتاح موسم الرياض”، الشكر والتقدير للقيادات الرشيدة التي عملت على إطلاق الحفل بأبهى صوره.

وقال أحد المغردين: “حفل افتتاح موسم الرياض كان رهيباً وحضور الناس يعكس حماسهم للموسم”، وأضاف آخر: “المملكة العربية السعودية توجه بوصلة العالم لموسم الرياض فخورين بفوق الخيال”.

حفل افتتاح أسطوري

وتابعت أخرى “كل عام موسم الرياض يبهرنا في الافتتاح والفعاليات متنوعة بس أمس كانت الفعاليات أسطورية”، لافتة إلى أن أكثر شيء أعجبها هو الألعاب النارية التي كانت خيالية.

ووجه أحد المغردين الشكر للقيادة الرشيدة ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على هذا الإطلاق الرائع، وأضاف آخر: “الله يسعدك يا أبو ناصر على هذا الموسم البطل الرائع”.

إطلاق موسم الرياض

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أطلق أمس الجمعة، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز”، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي للفنانة البريطانية “ANNE-MARIE”، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه