انبهار وإعجاب بحفل افتتاح موسم الرياض

أعرب مغردون على موقع “تويتر” عن إعجابهم الشديد بحفل افتتاح موسم الرياض 2022، والذي تنطلق فعالياته تحت شعار “فوق الخيال”.

تخيلنا … وتخيلنا اكثر … وفوق الخيال رايحين 🇸🇦🔥💪🏼 pic.twitter.com/5nH4RAz9ae — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2022

شكر وتقدير

ووجه المغردون عبر وسم “حفل افتتاح موسم الرياض”، الشكر والتقدير للقيادات الرشيدة التي عملت على إطلاق الحفل بأبهى صوره.

وقال أحد المغردين: “حفل افتتاح موسم الرياض كان رهيباً وحضور الناس يعكس حماسهم للموسم”، وأضاف آخر: “المملكة العربية السعودية توجه بوصلة العالم لموسم الرياض فخورين بفوق الخيال”.

حفل افتتاح أسطوري

وتابعت أخرى “كل عام موسم الرياض يبهرنا في الافتتاح والفعاليات متنوعة بس أمس كانت الفعاليات أسطورية”، لافتة إلى أن أكثر شيء أعجبها هو الألعاب النارية التي كانت خيالية.

ووجه أحد المغردين الشكر للقيادة الرشيدة ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على هذا الإطلاق الرائع، وأضاف آخر: “الله يسعدك يا أبو ناصر على هذا الموسم البطل الرائع”.

إطلاق موسم الرياض

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أطلق أمس الجمعة، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز”، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي للفنانة البريطانية “ANNE-MARIE”، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي.