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يحتاج للمال ليعود للأرض

انتحل صفة رائد فضاء للاحتيال

2022-10-12 الساعة 1:12
انتحل صفة رائد فضاء للاحتيال
المواطن - متابعة

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وقعت سيدة يابانية ضحية عملية احتيال ضخمة خسرت فيها مبلغ يقدر بنحو 30 ألف دولار، ودون أن تحقق ما تبتغيه. وفي التفاصيل: فإن سيدة يابانية تبلغ من العمر (65 عامًا) تعرضت للاحتيال من طرف رجل يدعي أنه رائد فضاء روسي موجود في محطة الفضاء الدولية.

العودة للأرض: 

وزعم الرجل أنه يحتاج إلى مال من أجل العودة إلى الأرض، لكي يتمكن من الزواج بها. وبدأ الاثنان في الدردشة في يونيو الماضي عبر منصة “إنستجرام”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ومن أجل الإيقاع بالضحية، ملأ الرجل حسابه على “إنستجرام” بصور من الفضاء، وقال لها: إنه موجود في محطة الفضاء الدولية. ولاحقًا، أبلغ الرجل المرأة التي لم يُذكر اسمها، أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة.

تحويل المال: 

وبين 19 أغسطس و5 سبتمبر، حوّلت مبالغ توازي 29 ألفًا و775 دولارًا أمريكيًّا إلى حساب الشخص الذي كانت تعتقد أنها ستتزوجه. وقال لها الرجل: إنه بحاجة إلى أموال من أجل تغطية تكاليف ثمن الصاروخ ورسوم العودة إلى الأرض حتى يكون بجانبها. لكن في نهاية المطاف، شكت المرأة بقصة “الحبيب المزعوم”، وتجري السلطات اليابانية التحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية “احتيال رومانسية”.
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