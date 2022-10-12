انتقادات لرينارد بسبب عبدالرحمن غريب

تعرض المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لانتقادات من الجماهير، بسبب استبعاد نجم النصر الحالي، عبدالرحمن غريب من قائمة الأخضر لمعسكره الإعدادي المقبل.
استبعاد عبدالرحمن غريب
وكشف رينارد، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في أبو ظبي، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.
وسيخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 5 مباريات ودية في معسكره الإعدادي، وضم رينارد 32 لاعبًا، وكان غياب عبدالرحمن غريب هو الأبرز، ويمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الانتقادات تحاصر رينارد
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع خبر استبعاد رينارد للاعب، ليصبح اسم عبدالرحمن غريب ضمن قائمة الأكثر تداولًا، خاصة أنه أصر على الرحيل من الأهلي لضمان التواجد مع الأخضر بالمونديال.
وعلق الإعلامي علي السُّلمي على استبعاد النجم النصراوي، قائلًا: “إذا كان عبدالرحمن غريب وعبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي وعبدالله الخيبري وسميحان النابت وصالح العمري”.
وتابع: “لم يقدموا شيئًا مع أنديتهم.. فماذا قدم عبدالله الحمدان ومحمد البريك وفهد المولد وعبدالإله المالكي ومحمد كنو حتى يتصدروا قائمة الأخضر؟!.. حدث العاقل بما لا يُعقل، فإن صدق فلا عقل له”.
وقال أحمد: “هنا قائمة رينارد للمرحلة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، تشكيلة جيدة جدًا إلى حدٍ ما، مع الاستمرار بتحفظات على عدم استدعاء لاعبين كان من المتوقع جلبهم للمنتخب”.
وواصل تغريدته قائلًا: “أحد أبرز هذي الأسماء -بعيدًا عن الميول- هو عبدالرحمن غريب، لا أعتقد أن هناك اسمًا قادرًا على خلافة سالم غير غريب، والقائمة تطول”.
وكتب علي الجاسر: “عدم ضم عبدالرحمن غريب، سميحان النابت، عبدالله المعيوف، عبدالله الخيبري، متعب الحربي، عبدالمجيد الصليهم وسعد بالعبيد.. علامة استفهام كبيرة ويوجد بالتشكيلة لاعبون مصابون ولا يشاركون أنديتهم مثل المولد والمالكي وعطيف.. عمومًا نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق”.