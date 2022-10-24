انخفاض أسعار الذهب وعيار 20 بـ 174.70 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في المملكة، بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 174.70 ريالاً، أي ما يعادل نحو 46.59 دولاراً، وعيار 18 وصل إلى 149.74 ريالاً أي ما يعادل نحو 39.93 دولاراً.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 199.66 ريالاً، أي ما يعادل أي ما يعادل نحو 53.24 دولاراً، فيما سجل عيار 22 سعر 183.02 ريالاً، 48.80 دولاراً أي ما يعادل نحو.
وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1404 ريالات (373.39 دولاراً).