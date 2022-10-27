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انتظام كبير للمعتمرين

انسيابية وروحانية في صحن المطاف

2022-10-27 الساعة 9:35
انسيابية وروحانية في صحن المطاف
المواطن - الرياض

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أدت أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين، صباح اليوم الخميس، مناسكهم بانسيابية حركية رائعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية لقطات روحانية للمعتمرين في صحن الطواف وهم يأدون مناسكهم بيسر وسهولة.

إتاحة التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الخارج إلى المملكة ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.

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