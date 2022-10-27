انسيابية وروحانية في صحن المطاف

أدت أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين، صباح اليوم الخميس، مناسكهم بانسيابية حركية رائعة.

فيديو | النقاء والصفاء وطهارة المكان.. أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين يؤدون مناسكهم بانسيابية حركية رائعة #الإخبارية pic.twitter.com/6WX1VBeTZd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية لقطات روحانية للمعتمرين في صحن الطواف وهم يأدون مناسكهم بيسر وسهولة.

إتاحة التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الخارج إلى المملكة ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.