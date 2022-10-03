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بعد اختتام منافسات الجولة الخامسة أمس

انطلاقة الجولة السادسة بـ دوري روشن الخميس

2022-10-03 الساعة 3:43
انطلاقة الجولة السادسة بـ دوري روشن الخميس
المواطن - الرياض

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تنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل بإقامة 5 مباريات. المباريات الـ5 التي تُقام يوم الخميس هم ” الطائي والخليج” و “التعاون والوحدة” في تمام السادسة والنصف مساءً. الاتفاق والهلال، الشباب والرائد، الباطن وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة. وفي يوم الجمعة المقبلة، يلعب أبها مع النصر في تمام السادسة والنصف مساءً، الاتحاد يواجه الفتح والعدالة يواجه الفيحاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب دوري روشن

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة أمس، الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا والتعاون رابعًا ولكل منهما 11 نقطة، النصر خامسًا وضمك سادسًا ولكل منهما 10 نقاط. الرائد سابعًا والطائي ثامنًا ويملكان 9 نقاط والفتح تاسعًا برصيد ست نقاط والاتفاق عاشرًا برصيد خمس نقاط، الوحدة في المركز الـ11 والخليج في المركز الـ12 وأبها في المركز الـ13 ولكل منهم 4 نقاط. الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن بالمركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط. وكانت الجولة الخامسة بدأت أول أمس السبت بفوز الرائد على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفوز ضمك على الطائي بهدفين دون رد، بينما فاز الخليج على الباطن بهدف دون رد، وتعادل الوحدة مع الاتفاق بهدف لكل فريق. وفي مباريات أمس الأحد، فاز التعاون على الهلال بثنائية لهدف، فاز الشباب على الفيحاء بثنائية لهدف، النصر تعادل مع الاتحاد بدون أهداف، الفتح هزم أبها بثلاثية دون رد.
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