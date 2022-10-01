انطلاق أوتليت الرياض اليوم

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ومن المقرر أن يستمر أوتليت الرياض لمدة 14 يومًا، على مساحة 145 ألف متر مربع، حيث يقام بمنطقة الرحاب بالعاصمة الرياض.
رقيه وسبيكة في #اوتليت_الرياض بس لاتسوون زيهم تأكدوا من المقاسات 😂🔥🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 30, 2022
١٤ يوم بتكون تخفيضات كبييررة ١٥٠٠ براند عالمي ومحلي ❤️🇸🇦🇸🇦
الكشخة بأسعار حلوة موو 😉🔥https://t.co/JQsWODmmM1 pic.twitter.com/9wtnHXpOY9