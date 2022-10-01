انطلاق أوتليت الرياض اليوم

رقيه وسبيكة في #اوتليت_الرياض بس لاتسوون زيهم تأكدوا من المقاسات 😂🔥🔥



١٤ يوم بتكون تخفيضات كبييررة ١٥٠٠ براند عالمي ومحلي ❤️🇸🇦🇸🇦



الكشخة بأسعار حلوة موو 😉🔥https://t.co/JQsWODmmM1 pic.twitter.com/9wtnHXpOY9 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 30, 2022

أوتليت الرياض

عودة للذكريات

1500 علامة تجارية

يستقبل مهرجان أوتليت الرياض لعام 2022، زواره مع انطلاقته المميزة اليوم السبت، حيث يعد أضخم مهرجان تسوق بالمملكة.ومن المقرر أن يستمر أوتليت الرياض لمدة 14 يومًا، على مساحة 145 ألف متر مربع، حيث يقام بمنطقة الرحاب بالعاصمة الرياض.ودشن مغردون وسمًا بعنوان أوتليت الرياض مع انطلاقة المهرجان اليوم، موجهين الشكر لكل القيادات والجهات المعنية القائمة عليه. وقالت إحدى المغردات: “ها هو أوتليت اليوم في الرياض، شكرًا لصانعي التغيير”، فيما بحث آخرون عن التذاكر، لافتين إلى أنها نفدت جميعها في الأسبوع الأول للمهرجان.فيما نشر عدد من المغردين مشهدًا ترويجيًا بثته هيئة الترفيه عن أوتليت الرياض، وذلك من خلال ظهور شخصيتي “رقية وسبيكة” للفنانتين حياة الفهد وسعاد عبدالله، اللتين تعدان من الذكريات التي لم ينسها السعوديون والخليجيون. وقال أحد المغردين: “ليس مجرد إعلان.. إنه شريط ذكريات”، وأضاف آخر: “الإعلان له يومين تريند.. هنا قيمة الفكرة”. ولفت مغرد آخر: “دائمًا أفكاركم خارج الصندوق”.ويجمع أوتليت الرياض، أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية، وعبر تخفيضات حصرية تصل إلى 70% لمجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية، وبأيادي مصممين عالميين في عالم الأزياء وإكسسوارات منزلية ومنتجات إلكترونية.