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أضخم مهرجان تسوق بالمملكة

انطلاق أوتليت الرياض اليوم

2022-10-01 الساعة 12:35
انطلاق أوتليت الرياض اليوم
المواطن - الرياض

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يستقبل مهرجان أوتليت الرياض لعام 2022، زواره مع انطلاقته المميزة اليوم السبت، حيث يعد أضخم مهرجان تسوق بالمملكة. ومن المقرر أن يستمر أوتليت الرياض لمدة 14 يومًا، على مساحة 145 ألف متر مربع، حيث يقام بمنطقة الرحاب بالعاصمة الرياض.

أوتليت الرياض

ودشن مغردون وسمًا بعنوان أوتليت الرياض مع انطلاقة المهرجان اليوم، موجهين الشكر لكل القيادات والجهات المعنية القائمة عليه. وقالت إحدى المغردات: “ها هو أوتليت اليوم في الرياض، شكرًا لصانعي التغيير”، فيما بحث آخرون عن التذاكر، لافتين إلى أنها نفدت جميعها في الأسبوع الأول للمهرجان.

عودة للذكريات

فيما نشر عدد من المغردين مشهدًا ترويجيًا بثته هيئة الترفيه عن أوتليت الرياض، وذلك من خلال ظهور شخصيتي “رقية وسبيكة” للفنانتين حياة الفهد وسعاد عبدالله، اللتين تعدان من الذكريات التي لم ينسها السعوديون والخليجيون. وقال أحد المغردين: “ليس مجرد إعلان.. إنه شريط ذكريات”، وأضاف آخر: “الإعلان له يومين تريند.. هنا قيمة الفكرة”. ولفت مغرد آخر: “دائمًا أفكاركم خارج الصندوق”.

1500 علامة تجارية

ويجمع أوتليت الرياض، أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية، وعبر تخفيضات حصرية تصل إلى 70% لمجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية، وبأيادي مصممين عالميين في عالم الأزياء وإكسسوارات منزلية ومنتجات إلكترونية.
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