انطلاق جولات لونجين العالمية في الدرعية

انطلقت مساء الخميس منافسات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي تستضيفها شركة رياضة الفروسية للفعاليات ضمن موسم الدرعية التي تمثل أول فعالياتها الرياضية.

وبدأ الشوط الأول المسمى بشوط الاتحاد السعودي للفروسية الذي فاز فيه الفارس خالد الهادي بزمن قياسي 25:42 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، فيما فاز الفارس عبدالله الشربتلي في الشوط الثاني للاتحاد السعودي للفروسية بزمن 25:81 ثانية بدون أخطاء.

كما فاز الفارس ديرن ديمسوي بشوط موسم الدرعية برقم 22:23 ثانية بدون أخطاء، فيما فاز فريق مدريد إن موشن بشوط شركة رياضة الفروسية للفعاليات.

وتواصل جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز فعالياتها في مضمار الدرعية اليوم بشوطين لوزارة الرياضة وشوط سال، إضافة إلى شوط الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة ألمع وأشهر الفرسان العالميين لحصد الجائزة الكبرى في الدرعية يوم السبت المقبل، التي تستمر منافساتها على مدار ثلاثة أيام.

كما أتيحت الفرصة في هذه البطولة بمشاركة 63 فارسا وفارسة من السعودية ضمن الأشواط المصاحبة التي أضيفت من الاتحاد السعودي للفروسية.

