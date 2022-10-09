انطلاق سابع جولات دوري روشن غدًا

توقيت المباريات غدًا

ترتيب دوري روشن

تُفتتح مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الاثنين بإقامة 3 مباريات.المواجهة الأولى ستكون بين فريقي الرائد والطائي في تمام الساعة السادسة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. مباراتان في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وهما ” الهلال والشباب، الوحدة والباطن”.وبعد مرور 6 جولات الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 14 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 14 نقطة، النصر رابعًا برصيد 13 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 13 نقطة، الطائي سادسًا برصيد 12 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 11 نقطة. الرائد ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، العدالة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، أبها في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء بالمركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.