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على مسرح محمد العلي في البوليفارد

انطلاق عروض مسرحية ساعة أمل

2022-10-24 الساعة 5:32
انطلاق عروض مسرحية ساعة أمل
المواطن - الرياض

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شهد مسرح محمد العلي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض أمس، انطلاق عروض مسرحية “ساعة أمل” والتي تستمر حتى الـ27 من أكتوبر الجاري، وهي مسرحية سعودية اجتماعية.

ساعة أمل

وتمثل المسرحية واحدةً من المسرحيات التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة سعودية تدعى أمل وهي أم لطفلة، وتبدأ القصة بعد وفاة أمل ولقائها بزميلتيها اللاتين توفيتا قبلها “هيا ومروة” لتتوالى الأحداث في حوار كوميدي يكشف عن قصة حياة أمل وسبب موتها الحقيقي.

ويبدأ عرض مسرحية “ساعة أمل” عند الساعة 8:30 مساءً وحتى 11 مساءً، ويمكن حجز تذاكر عبر الرابط.

بوليفارد رياض ستي

وتشمل فعاليات “منطقة بوليفارد رياض ستي” خلال موسم الرياض، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية، كما تضم المنطقة مناطق فرعية عدة منها، منطقة “الموسيقى” بأجوائها الصاخبة، ومنطقة “ستوديو” لعشاق الفن، ومنطقة “أفالانش” المدينة الثلجية، ومنطقة “تراكاديرو” التي تضم أكثر من 500 لعبة فيديو.

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